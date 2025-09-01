Settembre si apre con perturbazione, ma da mercoledì torna sole

agenzia

Ennesimo peggioramento specie a centronord dopo tregua domenica

ROMA, 01 SET – Settembre si apre con una nuova fase, ma per fortuna breve, di maltempo. E’ infatti previsto in giornata l’arrivo di una nuova perturbazione che dovrebbe durare fino a domani. Dopo una domenica in cui il maltempo ha dato una tregua su buona parte d’Italia, l’ennesimo peggioramento di questo finale di stagione è pronto a riportare il nostro Paese tra piogge e temporali. Le previsioni sono di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. “Aspettiamoci un inizio di settimana turbolento – sottolinea – specie al centronord. Oggi pomeriggio si formeranno i primi violenti temporali tra Liguria, Piemonte e Lombardia occidentale, risultando a tratti violenti con possibili allagamenti e disagi. Attenzione alle spalle di Genova e Savona dove i nuclei potrebbero stazionare per più ore scaricando ingenti quantità d’acqua e causando criticità dal punto di vista idrologico e idrogeologico”. Dalla sera e per tutta la nottata i temporali si estenderanno anche verso Lombardia orientale, Triveneto e Toscana con il passaggio del fronte perturbato. Massima attenzione a colpi di vento (downburst) e grandinate di medie dimensioni, in particolare sulle pianure venete. Martedì la coda del maltempo interesserà ancora il nordest, rilievi toscani, Lazio e Campania. Decisamente più tranquille tutte le altre zone, qualche rovescio sarà comunque possibile anche in Sicilia e sulla Calabria tirrenica. Le temperature subiranno un ulteriore calo, specie al nord. Attenzione al vento di Libeccio e di Maestrale tra Mar Ligure e Sardegna con annesse mareggiate. Il periodo, infatti, è quello delle grandi piogge e dei violenti temporali a causa dell’energia accumulata nel periodo estivo. Ci sono però anche buone notizie. Da mercoledì fino a domenica, infatti, è prevista una rimonta anticiclonica con il ritorno del sole e di temperature tipicamente estive, anche oltre i 30-32°C al centrosud, tra 27 e 30°C invece al nord. Nel dettaglio: – Lunedì 1. Al nord: peggiora al nordovest con piogge e temporali. Al centro: bel tempo salvo velature, in nottata nubifragi in Toscana. Al sud: bel tempo. – Martedì 2. Al nord: piogge e forti temporali sparsi, migliora dal pomeriggio. Al centro: maltempo sui settori tirrenici. Al sud: instabile, specie in Campania. – Mercoledì 3. Al nord: nubi sparse al mattino, poi soleggiato. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: tempo più stabile Tendenza: rimonta anticiclonica, più stabile e soleggiato fino al weekend.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA