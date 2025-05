Settimana sclerosi multipla, da Siracusa un messaggio forte dal Teatro Greco

agenzia

L’apertura ufficiale si è tenuta sabato 24 maggio al Teatro Greco di Siracusa, prima della replica di ‘Edipo a Colono’ di Sofocle. Sul palco, un messaggio di sensibilizzazione condiviso dal presidente della Fondazione Inda, dal sindaco di Siracusa Francesco Italia, dal sovrintendente Inda Daniele Pitteri e da Gianluca Pedicini, presidente della Conferenza delle persone con sclerosi multipla. Nel corso della settimana si celebrerà anche la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, in programma il 30 maggio alla Camera dei Deputati a Roma, alla presenza delle istituzioni.