Seul, 2.000 soldati nordcoreani morti combattendo per Mosca

Le stime dell'intelligence sudcoreana sulla campagna contro Kiev

Di Redazione |

PECHINO, 02 SET – L’intelligence sudcoreana stima che “circa 2.000 soldati nordcoreani” siano morti combattendo sul fronte ucraino a sostegno delle truppe russe nella guerra contro Kiev. E’ quanto hanno riferito i vertici del National Intelligence Service (Nis) di Seul, in un’audizione parlamentare a porte chiuse dei suoi vertici, nel resoconto dell’agenzia Yonhap.

