Seul, pallone con spazzatura del Nord nel compound presidenziale

agenzia

Pyongyang continua la sua campagna contro gli attivisti del Sud

PECHINO, 24 LUG – La Corea del Nord continua la sua campagna di palloni aerostatici pieni di spazzatura inviati verso il Sud e segna un preoccupante risultato, riuscendo a raggiungere indisturbato il complesso degli Uffici della Presidenza di Seul. Lo ha riferito il Servizio di sicurezza presidenziale, secondo cui la scoperta è avvenuta nelle operazioni di monitoraggio dell’ultimo invio fatto dal Nord all’inizio della giornata. Da maggio, ha ricordato l’agenzia Yonhap, Pyongyang ha inviato migliaia di palloncini pieni di spazzatura e di letame, anche di origine umana, verso la Corea del Sud per protestare contro i volantini di propaganda anti-Nord inviati dagli attivisti sudcoreani oltre confine. Le attività hanno fatto emergere la permeabilità delle difese sudcoreane. “Un’indagine condotta dalla squadra di intervento chimico, biologico e radiologico ha dimostrato che gli oggetti non presentavano pericolo o contaminazione, quindi sono stati recuperati”, ha riferito il Servizio di sicurezza, assicurando di essere impegnato a “continuare a monitorare la situazione in collaborazione con il Comando dei Capi di stato maggiore congiunti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA