Seul, revocati arresti al presidente Yoon ma resta in carcere

agenzia

In attesa del possibile appello della procura

ROMA, 07 MAR – La Corte distrettuale centrale di Seul ha annullato la custodia cautelare per il presidente sudcoreano sotto impeachment Yoon Suk-yeol agli arresti per la sua breve imposizione della legge marziale del 3 dicembre scorso. Yoon, sotto impeachment, è tuttavia ancora detenuto. I suoi legali, in una nota rilanciata dalla Yonhap, hanno espresso soddisfazione per la decisione che, a loro dire, “conferma l’esistenza dello stato di diritto nel Paese”, e hanno sollecitato la procura a dare “piena attuazione” alla decisione della corte. “La palla è ora nel loro campo”, hanno aggiunto. Il problema è che la procura potrebbe presentare appello in base alla diversa interpretazione del calcolo di scadenza dei termini per le incriminazioni formali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA