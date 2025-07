Sfruttava i dipendenti, imprenditore ai domiciliari

agenzia

Arresto eseguito dai carabinieri a Satriano, nel catanzarese

SATRIANO, 22 LUG – I carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari a Satriano, nel catanzarese, un imprenditore titolare di un’attività commerciale al quale vengono contestati l’intermediazione illecita, lo sfruttamento del lavoro e l’estorsione, reati commessi ai danni dei suoi dipendenti. L’arresto é stato fatto dai militari della Compagnia di Soverato e del Nucleo ispettorato del lavoro in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica. All’imprenditore, contestualmente, é stata sequestrata l’attività commerciale. L’indagine che ha portato all’arresto era stata avviata nel gennaio del 2024 dopo la denuncia presentata da due dipendenti. Secondo quanto é emerso dagli accertamenti dei militari, i dipendenti erano impiegati per dieci ore giornaliere anziché le quattro previste dal contratto di assunzione a tempo parziale, le mansioni effettivamente svolte di cassiere e commessi risultavano diverse da quelle contrattuali, che prevedevano l’impiego come addetto alle pulizie; ogni lavoratore poteva assentarsi per un massimo di tre giorni al mese e non erano concessi altri giorni di assenza; i giorni di assenza venivano decurtati dallo stipendio; i lavoratori non ricevevano i contribuiti previdenziali ed erano costretti, inoltre, a restituire una parte dello stipendio in contanti, pena il loro licenziamento.

