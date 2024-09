Shiva ancora in testa alla Hit Parade, 3/o Fabri Fibra

agenzia

Risale in seconda posizione Anna con Vera Baddie

ROMA, 20 SET – Shiva mantiene stretta la vetta della classifiche Fimi/Gfk Italia degli album più venduti della settimana con Milano Angels, quarto album in studio del rapper di Corsico alla fine di un anno tormentato. Risale in seconda posizione dopo 3 mesi di primati Anna con Vera Baddie. Sul terzo gradino del podio tra gli album e in testa tra i vinili l’edizione del ventennale dell’iconico e corrosivo Mr. Simpatia di Fabri Fibra. Stabili al quarto posto Geolier con Dio lo sa e al quinto, con il suo secondo album Icon, il rapper Tony Effe, re del tormentone estivo Sesso e Samba con Gaia. Scivola sesto Luke And Strange di David Gilmour, uno degli album più attesi dell’anno, uscito il 6 settembre, giorno del 81/o compleanno di Roger Waters. Stabile al settimo posto Tedua con l’ultimo capitolo della sua Divina commedia uscito 68 settimane fa. Scendono dalla sesta all’ottava piazza i Co’ Sang che con Dinastia tornano di nuovo insieme dopo 12 anni. Esordisce al nono posto The biggest sblao, album di debutto del rapper di Sassari Low-Red che vede la partecipazione di molti artisti della scena urban come Papa V, Yung Snapp, Enny P, Astro, Nerissima Serpe e Rasty Kilo. Resiste decima dopo 51 settimane in classifica Annalisa con il suo E poi siamo finiti nel vortice. Tra i singoli esordisce in vetta “Zeri in più (Locura)”, il nuovo singolo di Lazza e Laura Pausini. Si tratta della loro prima collaborazione (sono amici da anni) e della prima collaborazione della cantante con un artista del mondo hip-hop.