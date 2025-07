Shoah: auguri La Russa a Modiano, ‘mai più l’odio prevalga sulla ragione e sulla bontà’

agenzia

Roma, 18 lug “Il giovane, giovanissimo, Sami Modiano continua a essere nei nostri cuori un punto di riferimento importante contro l’odio, contro l’antisemitismo, contro il tentativo che anche in questo periodo ritorna in maniera più allarmante di creare barriere tra persone di religione diversa”. Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un video in occasione del compleanno di Sami Modiano, che oggi compie 95 anni.