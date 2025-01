Shoah: Fontana, ‘ricordare non basta, trasformare memoria in antidoto contro odio’

agenzia

Roma, 27 gen “Ricordare Auschwitz significa guardare negli occhi il lato più oscuro dell’uomo per riaffermare con forza i principi di libertà, uguaglianza e rispetto che costituiscono i valori fondanti della nostra civiltà. Auschwitz è più di un luogo. È il simbolo universale della disumanità. E’ un monito, una testimonianza viva di quel che può accadere quando l’odio, il pregiudizio e l’indifferenza prevalgono”. Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana in occasione dell’anteprima del filmato speciale ‘Cancello aperto! 27 gennaio 1945, liberazione di Auschwitz’.

“Ma ricordare non basta. Abbiamo il dovere di trasformare questa memoria in antidoto contro ogni forma di odio, razzismo e antisemitismo. È nostro compito vigilare, come Istituzioni e come cittadini, perché simili tragedie non si ripetano mai più. La memoria non è un esercizio sterile. È una responsabilità attiva, una difesa costante della democrazia, della libertà e dei diritti umani”, ha detto tra l’altro Fontana.