Shoah: Fratoianni, ‘non arrendersi mai all’odio, alla violenza e alla discriminazione’

Roma, 27 gen “Mai più significa far di tutto affinché l’umanità non debba più rivivere un simile orrore. Per questo non è possibile ingabbiare il Giorno della Memoria nei confini di una ricorrenza burocratica. Noi non intendiamo farlo. E questo significa non arrendersi mai all’odio, alla violenza, alla discriminazione”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

“Significa non arretrare di fronte a chi vuol far rivivere il nostro passato più buio e – prosegue il leader di SI – non cedere di fronte al revisionismo strisciante di questi tempi. Significa prendere posizione, senza ambiguità, di fronte alla disumanità di cui l’essere umano è capace”, prosegue.