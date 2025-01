Shoah: Mattarella a superstiti, ‘vostre vicende e sacrifici incisi in storia Repubblica’

agenzia

Roma, 28 gen. “I superstiti hanno voluto essere, oggi, presenti in questo incontro di ricordo e sono riconoscente a Liliana Segre, Edith Bruck, Andra e Tatiana Bucci, Sami Modiano. Sono con noi idealmente, seguendoci da casa, Goti Bauer e Gilberto Salmoni. Desidero salutare ciascuna e ciascuno di voi, con il più grande rispetto e con immenso affetto. Ringraziandovi, ancora una volta, per la testimonianza che recate per l’impegno di memoria e di verità, per le parole preziose, che non sono mai di odio, di vendetta, ma di giustizia, di umanità, di speranza”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale del Giorno della Memoria.