Shoah: Meloni, ’16/10 tra atti criminale più feroci, rinnovare impegno contro odio antisemita’

Roma, 16 ott. “Il 16 ottobre di ottantuno anni fa Roma è stata teatro di uno degli atti criminali più feroci commessi in Italia. All’alba i nazisti, con la complicità fascista, scatenarono una feroce caccia all’uomo e strapparono dalle loro case 1259 innocenti per deportarli nei campi di sterminio. Uomini, donne, anziani e bambini. Nessuno venne risparmiato, e solo in 16 fecero ritorno”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in occasione dell’81esimo anniversario del rastrellamento degli Ebrei di Roma.