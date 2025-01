Shoah: Meloni, ‘importante attualizzare racconto’

agenzia

Roma, 28 gen. “Penso che sia particolarmente importante in questo momento attualizzare questo racconto, come è stato ampiamente detto, tanto dal Presidente della Repubblica, tanto dalla senatrice Segre, quanto dalla presidente Di Segni e dal ministro Valditara. È una di quelle battaglie che non si finisce mai di combattere”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo aver partecipato al Quirinale alla celebrazione del Giorno della Memoria.

