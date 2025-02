Shoah: Ok Camera a legge per finanziamento ‘viaggi memoria’, testo torna al Senato (3)

agenzia

“Un voto privo di ipocrisia, privo di parallelismi arditi quanto inefficaci, di voli pindarici e vergognose ricostruzioni come solo lo svilimento culturale di certi partiti di opposizione può concepire -rivedica Simona Loizzo, della Lega- Ricordare significa passare il testimone da una generazione all’altra e il dovere di conoscere quello che è stato è fondamentale. Perché se la peste si è spenta, l’infezione ancora serpeggia”.

“Molti ragazzi potranno vedere ciò che è successo e capire l’orrore. Un gesto che conferma da parte nostra l’affetto incondizionato per il popolo ebraico e per ciò che ha dovuto subire”, commenta Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Vanno fortemente incentivati i viaggi delle scuole superiori, bisogna spiegare, far riflettere con lezioni in classe, dedicare tempo e riflessioni al viaggio a cui si andrà incontro, che sarà un viaggio durissimo”, sottolinea da Forza Italia Rita Dalla Chiesa, relatrice del provvedimento. “L’esperienza del viaggio della memoria -nota Elisabetta Piccolotti, di Avs- è un’opportunità cruciale per le giovani generazioni, affinché possano confrontarsi con la tragicità di eventi storici che non appartengono solo al passato, ma che ci interpellano anche nel presente”.