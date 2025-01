Shoah: Zanella, ‘servono sempre anticorpi contro odio razziale’

agenzia

Roma, 27 gen. “La Giornata della Memoria è un appuntamento fondamentale per le nostre coscienze: 80 anni fa il mondo vide l’orrore di Auschwitz e l’abisso dell’odio. Una grande pensatrice come Hannah Arendt ci ha insegnato ‘La banalià del male’ e a non dimenticare mai che quelle mostruosità vennero commesse da persone ‘normali ‘: dobbiamo sempre lavorare per avere anticorpi contro l’odio razziale in ogni sua forma”. Così Luana Zanella, capogruppo di Avs alla Camera.

