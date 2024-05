Show di Milei, la folla canta contro Kirchner e Sanchez

agenzia

Insulti per il premier spagnolo e 'carcere' per l'ex presidente

BUENOS AIRES, 22 MAG – Uno show organizzato dal presidente argentino Javier Milei per la presentazione del suo ultimo libro ha vissuto il momento più caldo quando le circa 8.000 persone accorse giovedì sera nel ‘Luna Park’ di Buenos Aires hanno inneggiato dapprima al carcere per l’ex presidente Cristina Kirchner e successivamente intonato canti contro il premier spagnolo Pedro Sanchez. Due momenti che Milei ha accolto sorridendo con evidente soddisfazione e che ha poi commentato con ironia. “Canterei con voi ma non posso per una questione di rispetto della divisione dei poteri”, ha detto il presidente argentino riguardo la richiesta di vedere in prigione la sua principale avversaria politica. E quando i suoi sostenitori hanno intonato un coro di insulti contro il premier spagnolo (“Sanchez figlio di puttana”), Milei ha sorriso e fatto riferimento alle ore extra di lavoro che gli costerà la circostanza alla ministra degli Esteri, Diana Mondino, già alle prese con la crisi diplomatica con la Spagna innescata da polemiche dichiarazioni del presidente argentino pronunciate a Madrid. Come promesso, lo show ha avuto inizio con la performance musicale di Milei che ha cantato accompagnato da una band la canzone ‘Panic Show’ del gruppo La Renga, diventato ormai un vero e proprio inno dei comizi del presidente argentino.

