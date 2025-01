Si allontana da ospedale, 13enne violentata dopo aver bevuto

agenzia

I poliziotti indagano per risalire al responsabile

PALERMO, 21 GEN – Si è allontanata dall’ospedale dei Bambini a Palermo dopo aver litigato nell’atrio con la madre. La ragazzina, residente in un comune nel Palermitano, sabato pomeriggio è scesa nell’atrio dell’ospedale Di Cristina per prendere un gelato, ma poi dopo un litigio è andata via e in piena notte è stata violentata da un ragazzo più grande in un angolo buio di una piazza del quartiere Borgo Nuovo a Palermo. Adesso la polizia di Stato sta cercando chi ha abusato della ragazzina che aveva bevuto parecchio alcol.

