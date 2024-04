Si insedia la Commissione per la sicurezza sul lavoro

agenzia

Ok a più garanzie nei contratti per i subappalti

ROMA, 11 APR – Si insedierà il 26 aprile 2024 il gruppo di studio sulle norme in materia di sicurezza sul lavoro, istituto dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, con decreto del 27 marzo 2024, d’intesa con il ministero del Lavoro delle politiche sociali, guidato da marina Elvira Calderone. A presiederlo, il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. “Alla Commissione è affidato il mandato di analizzare l’attuale quadro normativo e giurisprudenziale, verificarne limiti, criticità e prospettive, per poi formulare proposte di intervento”, spiega una nota del ministero. Intanto negli appalti e subappalti si applicheranno i contratti stipulati dalle sigle “comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. La commissione Bilancio della Camera ha infatti approvato un emendamento riformulato al dl Pnrr che stabilisce che per il personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto sia “corrisposto un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e datori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto”. Prima si parlava più genericamente i contratti “maggiormente applicati”.

