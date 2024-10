Si lavora a destinare beni sequestrati mafia a studentati

agenzia

La ministra Bernini lavora a norma in decreto Pnrr atteso in Cdm

ROMA, 21 OTT – Procedure semplificate per poter destinare i beni sequestrati alla criminalità organizzata alla realizzazione di alloggi per studenti universitari. E’ una delle norme cui lavora, secondo quanto si apprende, il ministero dell’Università e della ricerca. La norma dovrebbe essere inserita in un nuovo decreto Pnrr atteso già oggi in Cdm, anche se l’esame potrebbe slittare a una successiva riunione. La misura si inserisce in un ampio pacchetto di semplificazioni già approvato negli scorsi mesi, su proposta della ministra Anna Maria Bernini, per accelerare la realizzazione di posti letto e raggiungere il target Pnrr di 60mila unità.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA