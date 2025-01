Si rafforza la cooperazione strategica tra Italia e Brasile

agenzia

Presentata prima bozza di Piano d'Azione 2025-2030 tra i 2 paesi

BRASILIA, 27 GEN – Il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Ambasciatore Riccardo Guariglia, su istruzione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, si è recato a Brasilia il 27 gennaio per presiedere, insieme alla sua omologa brasiliana, l’Ambasciatrice Maria Laura da Rocha, la VI sessione del Meccanismo di Consultazioni Politiche. Durante l’incontro è stato ribadito l’impegno a rafforzare la cooperazione tra Italia e Brasile, non solo in ambito politico-diplomatico ma anche nei settori economico-commerciale, culturale, scientifico e tecnologico, oltre che nella lotta alla criminalità transnazionale e alla violenza di genere. Nel corso dei colloqui, il Segretario Generale Guariglia ha consegnato alla sua controparte una prima bozza del Piano d’Azione Strategico Italia-Brasile 2025-2030. Italia e Brasile sono attori internazionali di profilo globale che, insieme, possono fornire un contributo importante alla comunità internazionale, come dimostrano i risultati delle Presidenze italiana del G7 e brasiliana del G20 nel 2024. L’Ambasciatore Guariglia e l’Ambasciatrice da Rocha hanno sottolineato l’importanza della collaborazione nei consessi multilaterali per affrontare sfide globali, come la riforma della governance internazionale o le crisi regionali come la situazione in Venezuela, la guerra in Ucraina e la crisi in Medio Oriente. Tra gli altri temi di rilievo, discusse in particolare le strategie per aumentare l’interscambio e gli investimenti bilaterali.

