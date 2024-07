Si: Salis, ‘Movimento per la casa non toglie nulla a nessuno mentre destra istiga all’odio’

agenzia

Roma, 6 lug “Insieme abbiamo dimostrato che la solidarietà in nome dell’antifascismo e i diritti è una forza concreta che può essere travolgente, può fare la differenza”. Lo ha detto Ilaria Salis intervenendo alla Assemblea nazionale di Sinistra italiana.

“Sono cresciuta nei movimenti e nelle lotte sociali e quella continuerà a essere sempre la mia parte”, ha detto la neo eurodeputata che poi ha parlato del suo impegno. “I movimenti per la lotta per la casa non tolgono niente a nessuno, fanno da resistenza e alternativa al racket per gli alloggi, alla guerra tra poveri e una critica attiva alla politica dell’abbandono e alla speculazione edilizia, mentre la propaganda della destra strumentalizza la questione abitativa e la schiaccia sulle occupazioni, mentre è un problema sociale e concreto che riguarda molti”.