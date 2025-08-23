Si schianta un Mig-29 ucraino, morto il pilota

agenzia

L'incidente durante l'atterraggio, aperta un'inchiesta

ROMA, 23 AGO – Un aereo Mig-29 ucraino si è schiantato durante l’atterraggio dopo una missione di combattimento. Il pilota, il maggiore Bondar Serhiy Viktorovich, 46 anni, è morto nell’incidente, le cui cause sono oggetto di una inchiesta. Lo fa sapere l’Aeronautica militare ucraina sul suo canale Telegram. Ukrinform ricorda in proposito un precedente: la notte del 29 giugno, durante un massiccio attacco russo ccon droni missilistici, un F-16 ucraino fu colpito e il pilota, Maksym Ustymenko, rimase ucciso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA