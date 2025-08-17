Si tuffa in mare da una scogliera nel Barese, muore un 23enne

agenzia

Inutili le manovre di rianimazione del personale medico

(v. “Si tuffa in mare…” delle 21.07) (ANSA) – BARI, 17 AGO – È morto il ragazzo di 23 anni di origini siciliane rimasto ferito dopo un tuffo avvenuto nelle acque antistanti l’iconica lama Monachile a Polignano a Mare, nel Barese, da una altezza di diversi metri. Il 23enne era in Puglia per una vacanza con gli amici. Nel pomeriggio si sarebbe buttato in mare dalla scogliera, ma dopo l’impatto con l’acqua avrebbe perso coscienza a causa di un grave trauma cranico. Immediato l’intervento del personale del 118 che lo ha soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Monopoli dove è deceduto nonostante le manovre di rianimazione eseguite dal personale medico.

