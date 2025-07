Siae, boom di spettatori al cinema nel 2025, +8,8% in 5 mesi

agenzia

A teatro il 3,9% di persone in più, ai concerti l'1,6%

ROMA, 16 LUG – Boom di spettatori al cinema nel periodo gennaio-maggio 2025, con una crescita dell’8,8% delle presenze in sala (che sono state 30,9 milioni) e del 10,6% della spesa (che è stata di 228,4 milioni di euro) rispetto all’anno precedente. Il dato è stato anticipato nel corso della presentazione a Roma del Rapporto Siae 2024. Gli spettacoli al cinema sono aumentati dello 0,8%. Per quanto riguarda il teatro, a fronte di un aumento degli spettatori del 3,9% (sono stati 15,4 milioni) e della spesa dell’11,5% (per un totale di 324,9 milioni di euro), il numero di eventi è diminuito dello 0,2%. I concerti sono stati lo 0,9% in più e hanno incassato il 12,3% in più (un giro d’affari da 256,5 milioni di euro) e attirato 7,3 milioni di persone (+1,6%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA