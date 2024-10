Sial Parigi compie 60 anni, protagonista l’agroalimentare italiano

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il Sial di Parigi, la principale fiera mondiale dell’innovazione alimentare, che si svolge con cadenza biennale, celebra il suo 60° anniversario con il tema “Own the Change”, un invito aperto a tutti i professionisti del settore alimentare a reinventare insieme il futuro. Sial Paris si conferma appuntamento imperdibile per l’intera industria agroalimentare internazionale, come dimostrano i numeri della scorsa edizione 2022: Il salone ha infatti avuto piú di 7mila espositori, provenienti da 127 paesi con un’affluenza di 265mila visitatori. Quest’anno a Parigi, Universal Marketing, agente esclusivo per l’Italia del Sial Network, coordinerá la partecipazione di 130aziende e 7 distretti regionali distribuiti all’interno del Padiglione Italia. In linea con il tema principale di questa edizione, le aree italiane, saranno strutturate per esaltare al meglio tutta la qualitá e la creativitá che il “Bel Paese” é in grado offrire. “Il SIAL di Parigi torna nel 2024 con una visione decisamente ottimista sull’alimentazione, nonostante un contesto globale segnato da crisi economiche, politiche e sociali – ha dichiarato Nicolas Trentesaux Direttore generale SIAL – Siamo convinti che solo lavorando insieme, all’interno di questa grande comunitá internazionale, saremo in grado di affrontare le grandi sfide alimentari dei prossimi 30 anni. SIAL Parigi, l’evento storico di SIAL Network, la piú grande rete mondiale di fiere dedicate all’alimentazione attraverso undici eventi regolari in tutto il mondo, sará ancora una volta un luogo in cui la comunitá agroalimentare globale potrá incontrarsi, scambiare idee e plasmare il futuro. Con temi chiave quali business, matchmaking, innovazione, sostenibilitá e nuove tecnologie, questa edizione promette di essere tanto ricca di contenuti quanto di opportunitá. Anche quest’anno l’Italia é il principale espositore del salone. Per la seconda edizione consecutiva, l’Italia sará il primo Paese rappresentato in fiera, sia in termini di superficie che di numero di espositori (davanti a Francia e Spagna). Oltre 700 aziende italiane saranno presenti in fiera, partecipando direttamente o accompagnate da Italian Trade Agency o attraverso la partecipazione delle regione di origine. L’Italia é presente con tutta la sua dinamicitá qui a Parigi, anche grazie a Universal Marketing, azienda che cura l’esposizione italiana in tutti i nostri SIAL all’estero. Il successo italiano é il frutto di una storica propensione all’export da parte delle aziende del made in italy. Quest’anno – ha concluso Nicolas Trentesaux – verrá pubblicata una guida speciale dedicata ai visitatori italiani per sottolineare questa storica partecipazione”. “A Parigi giochiamo in casa! – ha dichiarato Donato Cinelli, Presidente di Universal Marketing, agente esclusivo per l’Italia del Sial Network – siamo anche quest’anno grandi protagonisti – ha continuato Cinelli – dimostrazione di quanto sia, oggi piu’ che mai, importante e strategico il ruolo dell’Italia nella fiera agroalimentare piú importante in Europa. Ancora una volta le aziende Italiane hanno scelto con forza il Sial di Parigi, e di questo siamo molto contenti ed orgogliosi, perche’ da oltre 25 anni come Universal Marketing abbiamo puntato tantissime risorse su questo appuntamento, da sempre convinti delle grandi potenzialita’ del progetto espositivo. Da sempre la nostra missione, – ha concluso Cinelli – é portare le aziende italiane nei grandi centri di attenzione internazionale, ed il Sial Parigi é la sua massima espressione”. – foto ufficio stampa Universal Marketing – (ITALPRESS). mgg/com 09-Ott-24 14:20

