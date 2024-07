Siccità: Bonelli, ‘Meloni in silenzio di fronte a dramma Sud’

agenzia

Roma, 25 lug. “La siccità sta causando un disastro economico, sociale e ambientale senza precedenti e la premier Giorgia Meloni continua nel suo silenzio. In soli due giorni, tra il 21 e il 22 luglio, l’Italia ha registrato 54 eventi meteorologici estremi, tra grandinate anomale, nubifragi, trombe d’aria e raffiche di vento. L’intero Sud è in ginocchio, con vigneti e agrumeti distrutti dalla siccità e allevamenti in grave sofferenza”. Così il deputato di Avs e portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli.