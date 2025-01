Siccità: gestione crisi idrica a Caltanissetta, Procura apre inchiesta

agenzia

Palermo, 17 gen. La Procura di Caltanissetta ha aperto un’inchiesta sulla gestione della crisi idrica nel territorio. I magistrati, guidati da Salvatore De Luca, indagano su due filoni, come scrive oggi il Giornale di Sicilia. Il primo riguardante la gestione della risorsa idrica, in questi mesi di crisi, il secondo, più complesso, la “gestione economica non solo in ambito locale ma anche quella di sovrambito”. Un fascicolo conoscitivo senza indagati al momento. Unica denuncia che l’incartamento contiene è quella dell’ex sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, “per interruzione di pubblico servizio”. Anche se a breve potrebbe aprirsi un altro filone sulla non potabilità dell’acqua. Caltanissetta è all’ottavo giorno di divieto di usare acqua per cucinare.