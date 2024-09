Siccità: Lollobrigida, ‘verificare i fondi vadano spesi, opere di 30 anni e mai inaugurate’

agenzia

Siracusa, 21 set. “Bisogna realizzare le infrastrutture che permettano di accumulare acqua quando piove, perché quando ci sono le bombe d’acqua questa va via e non viene assorbita dal suolo. Bisogna lavorare per togliere burocrazia, verificare che i fondi vadano spesi. Non è tanto una questione di mancanza di fondi, ci sono opere che sono previste da 20 anni, 30 anni che non sono mai state inaugurate e questo deve finire”. Sono le parole del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, conversando con i cronisti a margine dell’inaugurazione di Expo DiviNazione.

