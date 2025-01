Sicilia: Anas, per lavori in corso chiusa oggi al traffico Statale ‘Strada degli Scrittori’

agenzia

Palermo, 31 gen. “Per consentire all’Ente gestore dell’infrastruttura elettrica un intervento di manutenzione urgente che consiste nella sostituzione di un cavo della linea di media tensione, sono previste, per domani venerdì 31 gennaio, due chiusure temporanee al traffico lungo la statale 640 “degli Scrittori” ad Agrigento”. Lo rende noto l’Anas. “La strada statale sarà provvisoriamente chiusa alla circolazione in entrambe le direzioni all’altezza del km 11,200, in prossimità dello svincolo di Agrigento, a partire dalle 9 fino alle 10.30 e dalle 14 alle 15.30”.