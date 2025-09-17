Sicilia: Calenda, ‘sempre più indegno quello che accade qui, con voto segreto ricatto a giunta’

agenzia

Palermo, 17 set. “Quello che succede in Sicilia è ogni giorno più indegno. Ho incontrato il Presidente Schifani a una festa di partito e ho detto quello che penso, cioè che così la Sicilia non può continuare. Con gli indicatori peggiori d’Italia, l’isola è seconda per evasione fiscale”. Così il leader di Azione Carlo Calenda incontrando i giornalisti a Palermo. “L’Ars è quello che costa di più in assoluto, la presidenza ha moltiplicato per 4 lo staff- dice – Il Parlamento regionale usa il voto segreto. Ma bisogna che venga eliminato, perché è alla base del principio con cui si ricattano le giunte regionali. Questa cosa qui è una barbarie, consente ai consiglieri, tutti, di esercitare un indebito ricatto sul lavoro della Giunta. Lascio perdere sulle retribuzioni o quello che succede con la legge di bilancio. Il fatto che ogni anno si distribuiscono soldi a pioggia ai deputati affinché mantengano aree di interesse. Nel momento in cui accetta i soldi accetta un patto di spartizione che è indecoroso”. E aggiunge: “E’ normale che si porti come regalo di compleanno un trasferimento da Milano a Palermo? Trovatemi la nomina di un singolo deputato, non è vero che tutti fanno così…”.

