Sicilia: Corruzione e truffa, coinvolto ex senatore, sequestro da 9 mln e 5 misure interdittive**

Palermo, 17 ott. E’ di un sequestro da 9 milioni di euro e di cinque misure interdittive il bilancio di una inchiesta coordinata dalla Procura Europea e dalla Procura di Marsala (Trapani) su un giro di corruzione e su una frode all’Ue. Tra i destinatari delle misure c’è l’ex senatore Antonio Papania, con il divieto di dimora a Palermo e Trapani, oltre ad alcuni consiglieri comunali. Secondo l’accusa, gli indagati avrebbero fatto uso indebito di oltre 8,7 milioni di euro del Fondo sociale europeo (FSE) destinati alla formazione professionale. Per la Procura europea quei fondi sarebbero stati usati invece per spese personali e per il movimento politico di Papania.

