Sicilia: Crocetta dopo assoluzione, ‘giustizia è fatta, felice ma non brindo per me un martirio**

Palermo, 27 nov. “Giustizia è fatta ed io voglio ringraziare i giudici di Palermo per una sentenza che mi risarcisce, in parte del martirio subito. Ero accusato di corruzione per un bonifico al mio movimento di 5 mila euro, quando in quattro anni avevo tagliato oltre 80 milioni di euro all’appalto per i collegamenti sulle isole. Sarebbero bastati questi due soli elementi per prosciogliere in fase di istruttoria: non si prende una tangente con un bonifico e non si tagliano 80 milioni ad un imprenditore chi si vuole favorire. È andata così… e ‘noi, ad Atene, rispettiamo la legge ed i magistrati”. Lo ha detto l’ex presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta che ieri sera è stato assolto dall’accusa di corruzione con l’armatore Ettore Morace. Per Crocetta era stata chiesta una condanna a sette anni di carcere. Secondo l’accusa la Regione, con Crocetta governatore, avrebbe fatto un bando su misura, in cambio di tangenti, che avrebbe consentito alla compagnia Ustica Lines, poi diventata Liberty Lines, di mantenere il monopolio nei collegamenti marittimi con le isole minori.