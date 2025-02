Sicilia: ex Iena La Vardera lancia nuovo movimento ‘Controcorrente’

agenzia

Palermo, 14 feb. Si chiama ‘Controcorrente’ il movimento fondato oggi dal deputato regionale siciliano Ismaele La Vardera, l’ex Iena, dopo la rottura con Cateno De Luca e Sud chiama Nord, con cui è stato eletto all’Ars. Del movimento fanno parte anche nomi noti, come l’imprenditore Giuseppe Piraino, che ha denunciato i suoi estorsori della mafia, ma anche la pluricampionessa di kickboxing Elena Pantaleo e Alessio Cordaro, figlio di Lia Pipitone, uccisa da Cosa nostra. C’è anche l’ex deputato del M5S Michele Sodano. La Vardera annuncia che il movimento non sarà mai con la maggioranza. “Noi non ci piegheremo. Mai con loro. Mai con chi ha tradito e svenduto la nostra Isola”, ha ribadito.

