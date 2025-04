agenzia

Roma, 13 apr “Desidero esprimere il mio cordoglio per la scomparsa della professoressa Maria Fedele. Rivolgo in particolare un pensiero a Pietro Grasso, già Presidente del Senato. Alla sua famiglia giunga la mia vicinanza in questo momento di dolore”. Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.

