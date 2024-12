Sicilia: lunga maratona notturna all’Ars per l’approvazione della finanziaria, seduta sospesa

agenzia

Palermo, 28 dic. E’ proseguita per tutta la notte a Sala d’Ercole la lunga maratona in aula per l’approvazione della manovra finanziaria. A rallentare i lavori il maxi emendamento arrivato in aula solo nella tarda notte. In questo momento la seduta d’aula è stata sospesa in attesa delle ultime verifiche degli uffici dell’Ars sul testo del maxi-emendamento. Il maxi-emendamento è arrivato a Sala d’Ercole solo dopo le 4.30, quando il vice presidente dell’Aula, Nuccio Di Paola, ha comunicato ai deputati che il testo è pronto e che ciascuno dei componenti di Sala d’Ercole “può verificare gli emendamenti aggiuntivi inseriti”.