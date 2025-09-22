Sicilia: Noi moderati, ci stringiamo al dolore presidente Schifani

agenzia

Roma, 22 set. Il partito di Noi moderati -si legge in una nota- si stringe al dolore del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani per la perdita del fratello Rosario, stimato professore universitario. Al governatore Schifani e ai suoi cari le più sentite condoglianze da parte dell’onorevole Saverio Romano, dell’onorevole Marianna Caronia e del coordinatore regionale Massimo Dell’Utri, unitamente a quelle di tutta la dirigenza del partito e degli amministratori locali.

