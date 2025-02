Sicilia: Trasporto pubblico extraurbano, Aricò ‘Assegnazione quattro lotti un grande risultato’

agenzia

Palermo, 7 feb. «L’assegnazione dei quattro lotti del trasporto pubblico locale extraurbano è un grande risultato che coniuga efficienza, trasparenza, oltre a consentire il potenziamento del servizio con un aumento delle percorrenze». Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, commentando l’esito della gara per l’assegnazione dei quattro ambiti in cui è suddiviso il territorio regionale per il trasporto pubblico locale extraurbano di passeggeri su pullman.