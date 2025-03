Sicilia: ‘usò l’auto blu per fini privati’, a giudizio Gianfranco Miccichè

agenzia

Palermo, 12 mar. L’ex Presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè è stato rinviato a giudizio con l’accuaa di peculato e concorso in truffa aggravata il. La prima udienza del processo si terrà il 7 luglio davanti alla terza sezione del tribunale di Palermo. Secondo l’accusa il politico, ex viceministro dell’Economia, avrebbe usato l’auto blu in dotazione, in quanto ex Presidente dell’Ars, per fini personali. In particolare avrebbe usato, non per fini istituzionali, l’Audi della Regione, per una trentina di volte, tra marzo e novembre del 2023, anche per fare visite mediche, e persino per andare dal veterinario con il gatto. Avrebbe fatto salire sull’auto anche componenti della sua segreteria e familiari.