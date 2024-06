Sicurezza: Bonelli, ‘criminalità in aumento, Italia ha ministro Interno?’

agenzia

Roma, 29 giu. “Gli eventi di criminalità organizzata e diffusa aumentano, come dimostra l’assalto al caveau della Mondiapol di Sassari e l’aumento dei borseggi nelle metropolitane e nelle grandi città, dove le vittime sono turisti e persone anziane. Una volta la destra attaccava la sinistra dicendo che non faceva nulla e montava campagne a tal proposito. Ora sono tutti spariti, a partire dal ministro Piantedosi. Ma l’Italia ha un ministro dell’Interno?”. Così in una nota il deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.