Sicurezza: Calandrini (FdI), ‘pattuglie a piedi in centri urbani contro degrado’

Roma, 13 set. “Sostengo pienamente quanto affermato dal Presidente del Senato, Ignazio La Russa, sulla necessità di ripristinare il pattugliamento a piedi da parte di carabinieri, polizia e forze armate. La presenza fisica e visibile delle forze dell’ordine non solo attorno alle stazioni delle grandi città come Milano, ma anche nei centri più piccoli, è fondamentale per contrastare il crimine e restituire sicurezza ai cittadini. Sovente in alcune zone della città si formano delle vere e proprie zone grigie, dove il senso di sicurezza è venuto meno, le famiglie e i cittadini onesti non si sentono più a loro agio”. Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.