Sicurezza: Conte, ‘far west nelle città, governo dia segnale, basta slogan’

Roma, 3 ago. È un assalto quotidiano, si sentono impuniti anche a causa delle norme attuali: bande in trasferta per fare razzia fra i turisti, borseggiatori con spray urticante, addirittura alcuni professionisti del borseggio in versione 2.0, con il pos. In tutte le nostre principali città è diventano un far west. A Venezia i continui borseggi stanno scatenando una tale insofferenza tra i cittadini e i turisti, che si rischia ogni giorno la giustizia fai da te”. Lo scrive Giuseppe Conte sui social.

“Vogliamo fare qualcosa o restare a guardare? Le attuali norme spuntano le armi della giustizia contro ladri e borseggiatori senza la richiesta espressa (querela) della vittima. Il M5S si è opposto alle norme che hanno reso necessaria la querela di parte e più volte abbiamo tentato di modificarle”.