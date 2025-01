Sicurezza, da lunedì tre zone rosse a Trieste

agenzia

Anche Prefettura Udine delimita area. Misure valide fino a marzo

TRIESTE, 17 GEN – A partire da lunedì 20 gennaio a Trieste saranno istituite tre zone rosse come azione di prevenzione e sicurezza urbana. A stabilirlo è un’ordinanza del prefetto Pietro Signoriello, firmata a seguito della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e valida fino al 30 marzo. Nelle tre zone rosse individuate rientrano rispettivamente una porzione delle Rive cittadine e in particolare l’area nei pressi del Molo Audace; la zona della stazione ferroviaria e quindi piazza Liberà e alcune vie limitrofe; un’area semicentrale che comprende, tra le altre, piazza Garibaldi e piazza Goldoni. L’obiettivo è la tutela della sicurezza urbana e la piena fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini. Anche la Prefettura di Udine, recependo la direttiva del Viminale, ha individuato una zona rossa a ridosso del centro città, che include anche il parco Moretti: un’area off-limits, dove vietare la presenza di soggetti pericolosi o pregiudicati e disporne l’allontanamento. In questo caso l’ordinanza del prefetto Domenico Lione, firmata il 16 gennaio e valida da subito, sarà in vigore fino al 10 marzo.

