Sicurezza: domani al Senato convegno su guerre ibride con Borghi

Roma, 3 lug. “Su iniziativa del Senatore Enrico Borghi, si svolgerà domani, giovedì 4 luglio in Senato, il convegno ‘L’Italia alla prova delle guerre ibride’. L’appuntamento è alle ore 10 presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, Via della Dogana Vecchia, 29 a Roma. Interverranno Enrico Borghi, Presidente Gruppo Italia Viva e membro del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Emanuel Pietrobon, analista politico, consulente e scrittore; Salvatore Santangelo, professore universitario, politologo e scrittore; Elham Makdoum, analista politica e scrittrice. Modererà Lorenzo Vita, giornalista e scrittore”. Così una nota dell’Ufficio stampa di Italia Viva.

