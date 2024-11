Sicurezza: La Russa, ‘ripristinare pattugliamento a piedi forze ordine’

agenzia

Roma, 31 ott. “Vorrei dirlo a Piantedosi: la sinistra abolì il pattugliamento a piedi misto con la polizia e i carabinieri. Il pattugliamento a piedi dà il senso della presenza dello Stato e aiuta l’azione della polizia. Io darei questo aiuto e poi qualche soddisfazione in più economica, se non ce la fanno, almeno morale: ogni giorno dovremmo fare qualcosa per far sentire amati dai cittadini poliziotti e carabinieri”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Dritto e Rovescio su Rete4.

