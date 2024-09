Sicurezza: La Russa, ‘ripristinare pattugliamento a piedi in ‘Strade sicure’, sinistra lo ha eliminato’

agenzia

Roma, 12 set “Quando io ero ministro della Difesa il tema attorno alla stazione di Milano era ancora più drammatico e quello mi spinse a fare la missione ‘Strade sicure'”. Lo ha detto Ignazio La Russa a Dritto e rovescio su Retequattro, parlando del caso del giovane studente aggredito alla stazione di Milano.

“Poi la sinistra ha eliminato il pattugliamento a piedi e credo che noi non l’abbiamo ancora, pur avendo aumentato il governo di centrodestra il numero dei militari per questa missione -ha spiegato il presidente del Senato-. Io credo che occorra ripristinare anche il pattugliamento a piedi perché vedere dei militari, dei carabinieri, dei poliziotti che camminano alla stazione Centrale non può mai eliminare gli atti di criminalità ma li può ridurre moltissimo”.

