Sicurezza: Mantovano, ‘contesto internazionale di crisi, priorità pensare a esigenze difesa’**

Catania, 17 giu. “L’esercito già è impegnato nelle operazioni di strade sicure, è un impegno che dura ormai da svariati anni. Il contrasto alla criminalità compete alle forze di polizia, ognuno deve fare la propria parte. Oggi peraltro vi è un contesto internazionale di crisi che impone alle strutture della difesa di pensare prioritariamente alle esigenze di difesa”. Così il sottosegretario lla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, incontrando i giornalisti al Comune di Catania dopo una riunione insieme con il sindaco Enrico Trantino e il commissario straordinario di Governo Fabio Ciciliano, sul ‘decreto Caivano’, nel quale è inserito il quartiere San Cristoforo del capoluogo etneo.