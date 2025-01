Sicurezza: Schlein, ‘distrazione di massa da problemi economici e sociali del Paese’**

agenzia

Roma, 15 gen. “E’ una strategia in cui la destra è maestra: non riuscendo a dare risposte sul terreno economico e sociale, loro la spostano sempre su un terreno ideologico e identitario che non risolve la percezione di insicurezza che è soprattuto in relazione al proprio futuro. C’è molta distrazione di massa”. Così Elly Schlein a Metropolis sul sito di Repubblica.

“Che sicurezza crea in più togliere la sim ai migranti o mettere in carcere le donne incinte? Piuttosto non si taglino 7 miliardi ai comuni sennò come fanno i sindaci a garantire la sicurezza e non si mandino agenti a fare la guardia al niente nei centri in Albania”.

