Sicurezza: Sensi (Pd), ‘una priorità, Veltroni da sottoscrivere al 100%’

agenzia

Roma, 7 gen “Da sottoscrivere Walter Veltroni al 100%. Il tema della sicurezza non può non essere un tema di tutti, dunque nostro. Una priorità. E c’è bisogno di starci, di pensarci, di fare proposte. Anche per contrastare la truffa/fuffa delle zone rosse”. Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi, rilanciando l’intervento dell’ex sindaco di Roma sul Corriere della sera.

