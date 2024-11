Sicurezza stradale: Avs, ‘nuove Codice non la garantisce’

agenzia

Roma, 17 nov. “Nella giornata dedicata alle vittime della strada il nostro pensiero va a chi non c’è più, ai familiari, alla responsabilità delle autorità pubbliche di garantire che le nostre strade non siano luoghi di morte. In questo senso, il nuovo codice della strada voluto da Matteo Salvini non dà alcuna sicurezza: la continua propaganda del ministro si scontra, infatti, con la realtà ma soprattutto con le sue scelte politiche. Sappiamo tutti che la sicurezza non può essere garantita se si ostacolano le zone 30, la mobilità dolce e si esautorano i sindaci da importanti scelte di pianificazione. Salvini sia coerente e cambi rotta prima possibile”. Così Francesca Ghirra, capogruppo di Avs nella commissione Attività produttive.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA