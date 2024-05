Siena vince ‘Champions league’ medici, sfida tra 8 scuole di specializzazione

agenzia

Si sono confrontati su una serie di scenari clinici di crescente complessità con l’obiettivo di implementare le proprie abilità

Roma, 31 mag. (Adnkronos Salute) – Si è svolta all’Allianz MiCo di Milano la ‘Champions League dei medici’, l’evento di simulazione medica organizzato con tecnologia Accurate, società del gruppo Digit’Ed, in occasione di ‘Smart 2024’, il congresso internazionale sulla medicina di anestesia e rianimazione, giunto alla 35esima edizione. La competizione ha visto partecipare 8 scuole di specializzazione in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, con lo scopo di far entrare in contatto gli specializzandi con il mondo della simulazione medica, al fine di gestire al meglio il rischio clinico, ridurre l’errore umano e mettere al centro la sicurezza del paziente. A vincere la Champions League dei Medici è stata l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese che ha battuto in finale la squadra dell’ospedale Niguarda di Milano. I team provenienti da Ancona, Bologna, Brescia, Milano, Monza, Novara, Siena, Torino – composti da medici in formazione più un tutor – si sono confrontati su una serie di scenari clinici di crescente complessità con l’obiettivo di implementare le proprie abilità e migliorare la capacità di lavorare in sicurezza in squadra, anche dal di fuori della propria comfort zone. Gli sfidanti hanno potuto toccare con mano l’evoluzione che il settore della simulazione ha avuto negli ultimi dieci anni grazie ad Accurate, che ha realizzato oltre 80 centri di simulazione medica avanzata presso le più note Università italiane ed estere. “Siamo consapevoli che il congresso ‘Smart’ è uno degli eventi più interessanti e accreditati del settore dal punto di vista scientifico e clinico, con una forte vocazione internazionale. Siamo quindi onorati che la simulazione e la nostra tecnologia sia protagonista della formazione dei medici in un contesto così importante. Accurate è partner tecnologico dell’avvincente competizione Champions League Smart 2024, fornendo una linea esclusiva di simulatori di paziente avanzati. Questi includono un simulatore di parto, un paziente traumatizzato con intelligenza artificiale, un neonato robotizzato, un paziente pediatrico con espressioni facciali dinamiche e un simulatore iperrealistico. Il team di ingegneri Accurate gestirà contemporaneamente sei sale di simulazione ad alta fedeltà e animerà il centro di simulazione con pazienti virtuali”, commenta Patrizia Angelotti, amministratore delegato Accurate. “La formazione post-laurea ed anche post-specializzazione medica è cruciale per mantenere alti standard di cura e migliorare i risultati clinici. In questo contesto, la simulazione medica avanzata svolge un ruolo fondamentale. Utilizzando simulatori ad alta fedeltà, software di realtà virtuale e tecnologie educazionali avanzate è possibile replicare situazioni reali, anche rare, offrendo un ambiente sicuro e controllato dove si possono apprendere e perfezionare competenze cliniche senza rischi per i pazienti. Oltre ad aspetti tecnici, la simulazione avanzata permette di acquisire competenze come il team working e la comunicazione interdisciplinare, elementi fondamentali per la sicurezza del paziente e l’efficacia degli interventi”, sottolinea Massimo Girardis, direttore della Struttura complessa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda ospedaliera universitaria di Modena e membro del comitato scientifico di Smart.

